Prognoza pogody na jutro: deszczowa sobota. Miejscami deszcz ze śniegiem - 26-01-2018 Sobota będzie pochmurna z opadami. Jedynie na północy i północnym zachodzie pojawią się rozpogodzenia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na północy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłami. Obowiązuje też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

Na zachodnim Wybrzeżu obserwuje się i nadal jest prognozowane zamglenie oraz miejscami mgła. Widzialność jest ograniczona i wynosi od 1200 m do 3000 m, miejscami we mgle do 500 m.

Ostrzeżenie jest ważne do soboty do godz. 3.

We wschodniej części Wybrzeża prognozowane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność od 1000 m do 2500 m, lokalnie we mgle od 200 m do 500 m.

Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 4.

W województwie warmińsko-mazurskim w subregionie elbląsko-braniewskim występują silne mgły powodujące ograniczenie widzialności lokalnie do 100 m. W ciągu najbliższych czterech godzin nadal w subregionie będą utrzymywały się silne mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 m.

Ostrzeżenie jest ważne do piątku do godz. 22.25.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

W województwie pomorskim na rzekach Przymorza w związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną w zlewni Redy i Łeby przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.

Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 15.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń na kolejne dni

Fatalne powietrze w Krakowie. Smog dusi w wielu regionach - 26-01-2018 Jakość powietrza w piątek wieczorem jest bardzo zła. W wielu regionach występuje gęsty smog. W kilku miastach powietrze jest fatalne.

Na weekend prognozowany jest silny wiatr i oblodzenia.

W województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu.

W województwach świętokrzyskim, śląskim i małopolskim pojawi się oblodzenie.

W województwie świętokrzyskim w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

W województwie śląskim w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

W województwie małopolskim w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę i niedzielę (IMGW)

Na niedzielę i poniedziałek wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

Na obszarze województwa pomorskiego prognozuje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę i poniedziałek (IMGW)

W poniedziałek i wtorek również powieje silny wiatr.

W woj. zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

W woj. pomorskim od godzin południowych do rana prognozuje się wystąpienie silnego południowo-zachodniego i zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, nad morzem od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h.

W woj. kujawsko-pomorskim prognozuje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek i wtorek (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.