Ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Opady zmienią się w gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed gołoledzią, która może się pojawić w kolejnych dniach. To kolejne z zagrożeń pogodowych, z którymi mamy do czynienia w ostatnich tygodniach.

Prognoza pogody na dziś: deszcz ze śniegiem, wiatr i nawet 7 stopni - 05-03-2018 W poniedziałek miejscami popada deszcz ze śniegiem, a chwilami także silniej powieje. Termometry pokażą od -3 do 7 stopni Celsjusza. czytaj dalej

"Kolejna osoba zmarła wczoraj z powodu wychłodzenia" - podało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

Jak wynika z danych podawanych przez służby, od początku listopada zeszłego roku w wyniku wychłodzenia zmarło 70 osób.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. na osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie - przypominają.

Mróz powoli odpuszcza, ale to nie oznacza, że pogoda nie szykuje nam trudnych chwil. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wystąpienie kolejnego niebezpiecznego zjawiska pogodowego - opadów marznących, powodujących gołoledź. Uwaga, miejscami drogi mogą być bardzo śliskie

Gdzie dziś obowiązują ostrzeżenia?

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, które w efekcie mogą spowodować gołoledź. Alert obowiązuje w czterech województwach na południu i południowym zachodzie Polski. Apelujemy o zachowanie ostrożności w województwie: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW



OSTRZEŻENIA NA WTOREK



We wtorek przewidywane są opady marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem, które w efekcie mogą przyczynić się do gołoledzi. Opady te będą występować w godzinach popołudniowych oraz w nocy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia prognozowane jest niemalże na całym obszarze Polski, z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na wtorek

OSTRZEŻENIA NA ŚRODĘ

W środę ostrzeżeń będzie ubywać. Alerty prognozowane są na północnym wschodzie Polski i na południowym zachodzie. Zachowajmy ostrożność w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

Ostrzeżenia aktualne są do wtorku do godziny 9, z wyjątkiem Dolnośląskiego. Dla tego województwa czas wydłużony jest do godz. 10.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".