Prognoza pogody na dziś: pochmurna niedziela z deszczem - 28-01-2018 Niedziela będzie pochmurna, miejscami deszczowa. Temperatura natomiast będzie wiosenna - dojdzie nawet do 9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze na wybrzeżu, który będzie powodować sztorm na Bałtyku.

Z kolei nad Polską południowo-wschodnią i wschodnią występują gęste mgły. Mogą utrudniać warunki na drogach.

Gęste mgły

Występowanie mgieł związane jest ze słabo aktywnym frontem atmosferycznym. W wilgotnej i ciepłej masie powietrza polarno-morskiego widzialność miejscami na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz w Małopolsce wynosi od 100 do 800 metrów, lokalnie do 50 metrów. Prognozuje się, że miejscami mgły utrzymają się do południa.

Najmniejsza widzialność jest w Sandomierzu, gdzie ograniczona została do 100 m. W Lublinie widać obiekty znajdujące się w odległości 400 m, a w Zamościu - 800 m.

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenie drugiego stopnia informuje, że nad Bałtykiem, zarówno w strefie brzegowej wschodniej, jak i zachodniej wiatr osiągnie wartość od 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta. Oznacza to wiatr o prędkości 40-62 km/h, w porywach do 75 km/h. Prognozuje się utrzymanie takiej sytuacji do godziny 22-23.

Ostrzeżenia IMGW

Prognoza ostrzeżeń na kolejne dni

Na poniedziałek IMGW przewiduje w województwie wielkopolskim i łódzkim wydanie ostrzeżenia pierwszego stopnia o wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h w porywach do 70 km/h, z zachodu.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.