Ostrzeżenia przed przymrozkami. RCB: zachowajcie ostrożność!

Polska jest pod wpływem wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. W związku z napływającym do kraju chłodem, synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoim profilu na Twitterze apeluje: zachowajcie ostrożność!

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alerty obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie w nocy prognozuje się lokalny spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C. Alerty ważne będą od godziny 21 w czwartek do godz. 8 w sobotę;

- pomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie w nocy nastąpi spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 20 w czwartek do godz. 8 w sobotę;

- warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach oprócz: gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego. W nocy prognozuje się spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Alerty obowiązywać będzie od północy do godz. 8 w sobotę;

- kujawsko-pomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie w nocy temperatura spadnie do -4 st. C, a przy gruncie do -7 st. C. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 20 w czwartek do godz. 8 w sobotę;

- mazowieckim, we wszystkich powiatach oprócz: łosickiego, siedleckiego, Siedlce, lipskiego, zwoleńskiego, radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego. Synoptycy prognozują spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Alert ważny będzie od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w sobotę;

- lubuskim, w powiatach: słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 22 w czwartek do godz. 12 w piątek;

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach poza: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, rawickim, gostyńskim, śremskim, jarocińskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim. Prognozuje się spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C. Alerty ważne będą od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek;

- łódzkim, we wszystkich powiatach poza: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim, łaskim, sieradzkim, zduńskowolskim. Temperatura spadnie do -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C. Alerty ważne są od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.