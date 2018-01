Spadnie sporo śniegu i mocno powieje. Czekają nas zawieje i zamiecie - 15-01-2018 Uwaga: nocą miejscami zrobi się zimowo. W najbliższych dniach dalej będzie sypało, a wiatr powieje z prędkością do nawet 100 kilometrów na godzinę. To przyczyni się do powstawania zawiei i zamieci. czytaj dalej

Jak informuje synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński, w ciągu najbliższej doby przez Polskę przemieszczać się front atmosferyczny. Zanotujemy duży spadek ciśnienia. Poczujemy też zimno, a na zachodzie chłód.

W związku z prognozą pogorszenia pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed potencjalnie niebezpieczną pogodą.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem

Część zachodnia strefy brzegowej

W tym regionie prognozowany jest wiatr południowo-wschodni wiejący z prędkością 5-6, a w porywach 7 w skali Beauforta. Stopniowo będzie wzrastał na 6 do 7, w porywach 8-9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 16 we wtorek.

Część wschodnia strefy brzegowej

W tej części wybrzeża wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Osiągając 5-6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Będzie też wzrastał do 6-7 w porywach do 8-9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 13 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW





Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Województwo pomorskie, subregion nadmorski

Front przejdzie nad Polską - 15-01-2018 W ciągu następnej doby przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym. czytaj dalej

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, z porywami do 90 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego wschodu i południa.

Alert obowiązuje od godziny 20 w poniedziałek do godziny 12 we wtorek.

Bieszczady i Beskid Niski

IMGW prognozuje silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, z porywami do 80 km/h. Będzie wiał z południa. Miejscami może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 8 do 21 we wtorek.

Województwo małopolskie, subregion południowy

Pogoda na 16 dni: mróz napotka silnego wroga - 14-01-2018 Ciepło przemieszczające się od Atlantyku w głąb kontynentu stanie na drodze mroźnemu powietrzu. czytaj dalej

Prognozowany jest silny wiatr, którego średnia prędkość będzie się wahać od 40 km/h do 55 km/h, z porywami do 80 km/h. Ma wiać z południa. Miejscami może powodować zawieje śnieżne.

Alert ma ważność od godziny 7 do 20 we wtorek.

Beskid Śląski i Żywiecki

Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h. Wiejącego z południa. Może on miejscami powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 6 do 16 we wtorek.

Sudety i Przedgórze Sudeckie

Według prognozy możliwe jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach osiągającego prędkość do 80 km/h. Miejscami może wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne. Będzie wiał z południowego zachodu.

Alert jest ważny od północy do godziny 9 we wtorek.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Pierwszego stopnia: przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Drugiego stopnia: przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.