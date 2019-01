Ostrzeżenia w wielu regionach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie!

Teraz "mamy przeciąg". Co odpowiada za gwałtowną pogodę w Polsce? - 02-01-2019 Nad Polską szaleje silny wiatr. Taka sytuacja meteorologiczna jest spowodowana współpracą dwóch ośrodków barycznych - niżu znad Estonii oraz wyżu znad Wielkiej Brytanii. O pogodzie w naszym kraju opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru i oblodzeniami. Niebezpieczne będą też intensywne opady śniegu, którym mogą towarzyszyć zawieje i zamiecie. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Przed gwałtowną pogodą ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uważajcie!" - napisano na Twitterze.

Drugi stopień zagrożenia

SILNY WIATR

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim obowiązują w powiatach: nowodworskim, wejherowskim, puckim oraz w Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Wiatr powieje tam ze średnią prędkością od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach od 80 do 95 km/h. Alerty mają obowiązywać do godziny 12 w czwartek.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Na południu kraju prognozowane są intensywne opady śniegu. W województwach:

- śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki oraz Bielsku-Białej), gdzie może spaść od 40 do 50 centymetrów śniegu. Alert będzie ważny do godziny 12 w czwartek;

- małopolskim (w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim), w którym pokrywa śnieżna przyrośnie o 40-50 centymetrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 12 w czwartek;

- podkarpackim (na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego), gdzie ma spaść od 40 do 50 centymetrów śniegu. Alert będzie ważny do godziny 12 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

SILNY WIATR

Silny wiatr daje się we znaki w kilku innych regionach. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

- zachodniopomorskim (w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz Koszalinie i Świnoujściu), gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Niebezpiecznie będzie do godziny 7 rano w czwartek;

- pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, gdańskim, kartuskim), gdzie średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 12 w czwartek;

- kujawsko-pomorskim (poza powiatami: ), gdzie zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością od 30 km/h do 45 km/h, a w porywach osiągnie 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 5 w czwartek;

- warmińsko-mazurskim (poza powiatami gołdapskim, oleckim, ełckim), powieje silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z kierunków północnych. Ostrzeżenie ważne będzie do godz. 4.30 w czwartek;

- dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim oraz Wałbrzychu i Jeleniej Górze), w którym zachodni wiatr będzie wiać ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h. Alerty mają obowiązywać do godz. 8.30 w środę;

ZAWIEJE I ZAMIECIE

W powiatach górskich województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego IMGW przewiduje wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych. Spowoduje je zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości 25-35 km/h, w porywach do 65 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 12 w czwartek.

OBLODZENIE

W województwach:

- dolnośląskim (we wszystkich powiatach poza: trzebnickim, milickim, Wrocław, oleśnickim kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim oraz Wałbrzychu i Jeleniej Górze);

- opolskim (wyjąwszy powiaty: namysłowski, kluczborski, oleski);

- śląskim (poza powiatami: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, żywieckim, cieszyńskim, bialski, Bielsko-Biała);

- świętokrzyskim (w powiatach: jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim);

- małopolskim (poza powiatami: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, limanowskim);

- podkarpackim (wyłączając powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki)

prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza do -3 st. C, temperatura minimalna gruntu od -6 st. C do -3 st. C. Przewiduje się, że temperatura powietrza poniżej zera stopni utrzyma się do piątku. Alerty ważne będą do północy w województwach:

Alert przed oblodzeniem obowiązuje również w województwie kujawsko-pomorskim (poza powiatami: żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim). Będzie ważny do godziny 8 rano w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."