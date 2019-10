Silny wiatr. Obowiązują ostrzeżenia IMGW - 11-10-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niebezpieczną pogodą. Na północnych i południowych krańcach kraju pojawią się silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

W sobotę na północy kraju wystąpią słabe opady deszczu. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 kilometrów na godzinę, z południowego zachodu.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE IMGW

Wiatr i słońce

W niedzielę na ogół będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Poniedziałek przyniesie na ogół słoneczną aurę. Termometry wskażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Słoneczne dni

Wtorek zapowiada się słonecznie. Maksymalna prognozowana temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 45 km/h,

Czeka nas też pogodna środa. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h, ze wschodu.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)