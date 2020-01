Piątek jeszcze dość ciepły, później coraz chłodniej. Miejscami popada śnieg

Uwaga na silny wiatr. IMGW może wydać alarmy - 02-01-2020 W kolejnych dniach pogoda na północy kraju może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej stworzył prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Popada śnieg

Przed nami pochmurny piątek z rozpogodzeniami na południu i wschodzie kraju. Na Pomorzu okresami popada deszcz, spadnie go do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 90-110 km/h.

W sobotę będzie pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw., przechodzące na południu i wschodzie kraju w śnieg. Spadnie tam 1-3 centymetrów śniegu, w górach do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-80 km/h, w górach do 100 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie kraju duże z niewielkimi opadami śniegu do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy od zera stopni na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Do 5 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na północy dużego. Na Podlasiu i Mazurach popada słaby śnieg, spadnie go do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni na wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Zapowiada się pogodny wtorek, tylko na północy kraju będzie pochmurno. Termometry pokażą od zera stopni na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek