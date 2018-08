Piątkowe załamanie pogody. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń dla całej Polski

Burzowy front, a za nim arktyczne powietrze. Weekend mocno rozczaruje - 22-08-2018 Jeszcze w czwartek będziemy się cieszyć piękną, na ogół słoneczną aurą. Jednak już od piątku pogoda pokaże groźne oblicze. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, a na niebie częściej niż słońce będziemy widzieć deszczowe i burzowe chmury. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

W czwartek miejscami będzie niebezpiecznie gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla trzech województw ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem.

Temperatura w ciągu dnia może wynieść od 28-30 st. Celsjusza, a w niektórych regionach 30-32 st. C. W nocy termometry pokażą od 16 st. C do 19 st. C.

Alerty przed upałami dotyczą województw:

- małopolskiego, a tam powiatów: wielickiego, Krakowa, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego;

- śląskiego, a tam wszystkich powiatów poza: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój;

- opolskiego, a tam wszystkich powiatów poza: nyskim, brzeskim, namysłowskim.

Alerty ważne będą od godziny 14 w czwartek do godz. 18 w piątek w województwach śląskim i małopolskim.

W przypadku województwa opolskiego ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 13 w czwartek do godz. 18 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Orientacyjna prognoza zagrożeń na czwartek

Niewykluczone, że w czwartek IMGW obejmie alarmem wszystkie powiaty w województwach: małopolskim, śląskim i opolskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek



Orientacyjna prognoza zagrożeń na piątek

Również w piątek gorąca aura będzie groźna na południu kraju. Prognozuje się tam temperaturę od 29 st. C do 31 st. C. W nocy termometry pokażą od 15 st. C do 17 st. C.

Alerty drugiego stopnia przed upałami mogą zostać wydane w województwach: opolskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

IMGW prognozuje także wydanie ostrzeżeń przed burzami z gradem i burzami we wszystkich województwach kraju. Podczas burz suma opadów wyniesie od 15-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 30 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych powieje do 80 km/h.

W piątek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego.

Natomiast przed samymi burzami alerty mogą zostać wydane w województwach: małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Suma opadów wyniesie tam od 15-20 l/mkw.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Orientacyjna prognoza zagrożeń na sobotę

Z kolei w sobotę IMGW może wydać alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim. Prognozuje się tam wystąpienie deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Mogą pojawić się też burze. Opady mogą wynieść 20-30 l/mkw.