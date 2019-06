Piekielnie gorąco i burzowo. Pogoda zagrożeniem dla zdrowia i życia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem. We wtorek termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by w tym trudnym czasie szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci:

🌞Dziś upał w całym kraju. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia we wszystkich 16 województwach. Temperatura może osiągnąć nawet 33 stopnie ‼️



Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 17 do 20 st. C. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem powiatów gołdapskiego, oleckiego i ełckiego);

- podlaskim (w powiatach kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim);

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim (w powiatach zachodnich);

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim (z wyłączeniem powiatu łosickiego);

- łódzkim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- świętokrzyskim;

- opolskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego).

Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim wejdą w życie we wtorek o godz. 11 i stracą ważność o 20 w środę.

W woj. pomorskim będą ważne od godz. 11 we wtorek do 21 w środę.

W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego alerty będą obowiązywać od godz. 12 we wtorek do godz. 20 w środę.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego wejdą w życie o godz. 13 w poniedziałek i będą obowiązywać do godz. 21 w środę.

W woj. dolnośląskim i opolskim alarmy będą ważne do godz. 20 w czwartek.

W pozostałych województwach ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w środę.

BURZE Z GRADEM

Nie tylko upał będzie dla nas groźny. W woj. pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim oraz w woj. kujawsko-pomorskim w powiatach tucholskim i sępoleńskim synoptycy IMGW prognozują wystąpienie lokalnych burz z opadami deszczu od 20-30 litrów na metr kwadratowy, a miejscami do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 kilometrów na godzinę. Mogą pojawić się opady gradu.

Alert wygaśnie we wtorek o godzinie 7.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW przewiduje, że w województwach, w powiatach, w których nie obowiązują alerty drugiego stopnia, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 32 st. C, w środę od 30 st. C do 32 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać od godziny 12 we wtorek do godziny 20 w środę lub w czwartek (woj. lubelskie).

BURZE Z GRADEM

Oprócz upałów zagrożeniem będą też burze z gradem. Na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego (w powiatach świeckim, tucholskim, sępoleńskim, bydgoskim, Bydgoszcz, żnińskim, nakielskim, mogileńskim, inowrocławskim oraz z wyjątkiem powiatów, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia) prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 7 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

