Pierwsza część nocy miejscami burzowa. IMGW ostrzega

Burze są silne. Sprawdź, gdzie grzmi teraz - 28-05-2019 Nad Polską przechodzi front, na którym tworzą się chmury burzowe. Tam, gdzie grzmi, mocno pada i wieje. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przedAlerty pierwszego stopnia obowiązują łącznie w czterech województwach.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Wysokość opadów wyniesie od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Alerty ważne będą do północy.

- mazowieckim, we wszystkich powiatach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Ostrzeżenia są ważne do północy.

- opolskim, we wszystkich powiatach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert obowiązuje do godz. 23.

- podlaskim, we wszystkich powiatach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert ważny będzie do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.