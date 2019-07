Pierwsza część nocy z groźną aurą

Prognoza pogody na jutro: w wielu miejscach aura będzie burzowa. Do 27 stopni - 30-07-2019 Przed nami ciepła noc, w wielu regionach może zagrzmieć. W środę termometry pokażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Popada deszcz, a ponadto zagrzmi. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

We wtorek i w nocy z wtorku na środę w wielu regionach aura może stwarzać zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Pomarańczowe alerty (II stopnia) obowiązują w województwach:

- podkarpackim;

- małopolskim;

- śląskim;

- świętokrzyskim.

Prognozuje się tam burze, podczas których spadnie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 60 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia ważne będą do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Żółte alerty (I stopnia) obowiązują w województwach:

- opolskim;

- łódzkim;

- wielkopolskim;

- dolnośląskim, we wszystkich powiatach poza: bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, zgorzeleckim.

Wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80-90 km/h.

Alerty stracą ważność o północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak czytamy w definicji IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.