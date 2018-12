Pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie. Miejscami szansa na białe święta

Zmienne oblicze grudnia. Pogodne chwile przeplatane śniegiem - 12-12-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Będzie pochmurno, potem pogodnie, a pod koniec tygodnia i na początku następnego w całym kraju może popadać śnieg. Temperatura będzie oscylować wokół zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

W najbliższych dniach nadejdzie odwilż - temperatura dojdzie nawet do 7-8 stopni Celsjusza, wobec czego obecnie zalegająca pokrywa śnieżna może nie dotrzymać do świąt Bożego Narodzenia. Pomimo tego w niektórych regionach jest szansa na białe święta.

Według najnowszych wskazań modelu prognostycznego GFS, lekki mróz może trzymać w szachu zwłaszcza północny wschód kraju. To właśnie tam jest największa szansa na białą Wigilię.

Prognoza pogody na Wigilię

W Wigilię w większości kraju mogą wystąpić opady - na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem, a w regionach centralnych i wschodnich słabego śniegu. Ponieważ temperatura przeważnie przekroczy zero stopni Celsjusza, śnieg może szybko topnieć.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 stopień w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na Wigilię i Boże Narodzenie

Prognoza pogody na pierwszy dzień świąt

W Boże Narodzenie na zachodzie i południowym zachodzie kraju może popadać przelotny śnieg. Słabe opady śniegu prognozowane są też w regionach północno-wschodnich i w centrum. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce śnieg ma popadać z natężeniem umiarkowanym.

Prognoza pogody na drugi dzień świąt

Temperatura maksymalna powinna wynieść od 3 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez zero stopni w centrum, do -3 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr ma powiać z północy.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pogodnie może być jedynie na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze spodziewane są opady śniegu. Z niewielkim natężeniem powinno popadać na północnym wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie. Silniejsze opady prognozowane są dla regionów południowo-wschodnich. Tam może utworzyć się solidna pokrywa śnieżna.

Powinno być nieco chłodniej niż w pierwszy dzień świąt. Na wschodzie i w centrum ma utrzymać się lekki mróz - od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C na Podkarpaciu, do -1 st. C w centrum. Najcieplejszy powinien okazać się północny zachód kraju, gdzie temperatura ma osiągnąć do 3 st. C. Prognozuje się, że wiatr powieje z północnego zachodu.

Należy pamiętać, że do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze półtora tygodnia, wobec czego prognozy mogą się zmieniać.