Pierwsze dni ferii zimowych. Prognoza

W sobotę na południu wystąpią słabe opady śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki powodującej gołoledź. Poranek okaże się mglisty. W pozostałej części Polski będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni.

Pierwsza tura ferii rozpoczyna się już w poniedziałek (Shutterstock, TVN Meteo)

Słoneczna niedziela i poniedziałek

W niedzielę zrobi się słonecznie. Termometry pokażą od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni.

Poniedziałek również będzie słoneczny. Temperatura osiągnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-wschodni.

Pogoda w niedzielę i poniedziałek

We wtorek i środę popada śnieg

We wtorek na wschodzie będzie pogodnie. W pozostałych regionach aura okaże się pochmurna z opadami śniegu. Temperatura wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Powieje dość silny i silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h, południowo-wschodni.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

Środa ma być pochmurna z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Zobacz cały materiał tutaj:

Wideo Prognoza pogody na ferie