Pierwszy dzień wiosny. W prognozach miejscami śnieg

Uwaga na przymrozki. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 19-03-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Przy gruncie temperatura może spaść do -6 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W piątek - pierwszy dzień astronomicznej wiosny - zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu, w centrum i na zachodzie kraju może spaść do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. SPRAWDŹ, CZEGO WYPATRYWAĆ NA NIEBIE

Pogoda na 5 dni

W sobotę, kiedy rozpocznie się kalendarzowa wiosna, w północnej części kraju powinno być pogodnie. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami śnieg. W całym kraju zrobi się chłodniej. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Dużo chłodniej

Niedziela będzie pogodna na północy, choć na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury. W pozostałych regionach czeka nas pełnia słońca. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje na ogół umiarkowany, a miejscami silniejszy, północno-wschodni wiatr.

Tydzień rozpocznie się słonecznie, choć nadal będzie chłodno. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Miejscami tylko 4 stopnie

We wtorek w całym kraju także będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.