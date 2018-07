Płynie do nas gorąco ze wszystkich stron

"Wyże rządzą w naszej części kontynentu", więc wróciło piękne lato. Sierpień może być cieplejszy niż zwykle - 22-07-2018

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtowną pogodą. W wielu miejscach burze i ulewne deszcze dały się we znaki. Teraz ma się to zmienić. Nastanie słoneczna aura i odpoczniemy od burz, a sierpień może być bardziej gorący niż zwykle. czytaj dalej