Po ataku zimy czeka nas atak wiosny. Najpierw śnieg, potem nawet 13 stopni

Zima przypomniała sobie o Polsce. Piaskarki na ulicach, brak prądu - 29-01-2020 W środę w wielu regionach kraju spadł śnieg. Na ulice miast wyjechały piaskarki - w Warszawie po raz pierwszy tej zimy. W województwie pomorskim opady śniegu spowodowały zerwanie linii energetycznych. Bez prądu pozostaje około 18,4 tysiąca odbiorców - poinformował we wtorek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Pogodowe relacje wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

W weekend do 13 stopni

Zapowiada się przeważnie pochmurny czwartek. Synoptycy prognozują opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami będą one silniejsze i spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na drogach zrobi się ślisko. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, w strefie brzegowej możliwe porywy do ponad 70 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem opadów deszczu w całym kraju, będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h.

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami, w wielu regionach przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Dalej deszcz

Zapowiada się na ogół pochmurna niedziela z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie wiał dość silnie, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.



Synoptycy prognozują przeważnie pochmurny poniedziałek z opadami deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek