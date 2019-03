Po chwilowym uderzeniu ciepła znowu ochłodzenie

Ponad 15 tysięcy odbiorców bez prądu. Skutki porywistego wiatru - 16-03-2019 Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w sobotę bez prądu pozostaje około 15 tysięcy odbiorców - najwięcej w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. czytaj dalej

Znowu chłodniej

W niedzielę na północy przelotnie popada deszcz rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach powinno być słonecznie. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, południowo-zachodni.

Poniedziałek na Dolnym i Górnym Śląsku zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią niewielkie opady deszczu. Termometry wskażą od 8 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Trochę więcej deszczu

We wtorek na słońce będą mogli liczyć tylko mieszkańcy Podkarpacia. W pozostałych regionach może pokropić deszcz. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Na ogół pogodnie

Środa powinna być w miarę pogodna, jedynie na Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Znów silniejszy wiatr

W czwartek słaby deszcz może pokropić w regionach północnych. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach powieje z maksymalną prędkością do 60 km/h.