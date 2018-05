Po ciepłym weekendzie nadejdzie ochłodzenie. Burze nie odpuszczą

Burzowy wieczór nad Polską. Pada i grzmi w wielu miejscach - 11-05-2018 Piątkowy wieczór obfituje w gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Grzmi i błyska się w wielu regionach, wieje też porywisty wiatr. Miejscami pada grad. czytaj dalej

Spokojna niedziela

Sobota nie przyniesie wytchnienia od burz. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę po Śląsk popada przelotny deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie od 10 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz powieje wiatr z prędkością w porywach do 60-90 kilometrów na godzinę. Może spaść też grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1007 hPa.

W niedzielę na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Termometry wskażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni, umiarkowany wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h.

Wideo Burze w najbliższych dniach (ventusky.com)

Przeważnie deszczowo

W poniedziałek w większości kraju popada przelotny deszcz, wystąpią też burze. Będą im towarzyszyć opady do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Jedynie zachód i centrum pozostaną pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Chłodny wtorek

We wtorek w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas nich spadnie do 20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Pogodne Podkarpacie

W środę przelotne opady deszczu i burze pozostaną nad prawie całym krajem. Pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu. Podczas burz spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 80 km/h. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 st. C na Podlasiu do 22 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę