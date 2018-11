Po "ciepłym" weekendzie ponowne ochłodzenie. Miejscami śnieg

"Prognoza się radykalnie zmieniła". Co czeka Polskę w grudniu? - 21-11-2018 Początkowe prognozy na grudzień mówiły o tym, że temperatura będzie wyższa niż średnia z ostatnich lat. Natomiast nowe obliczenia wnoszą coś nowego - mówił na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Do 7 stopni

Sobota będzie pochmurna i mglista. Na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu do dwóch litrów na metr kwadratowy, rano miejscami marznące, powodujące gołoledź. W górach słabo popada śnieg. Większe przejaśnienia pojawią się na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 6 stopni miejscami na południu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W niedzielę na północy, wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie duże. Popada też deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Na pozostałym obszarze pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C miejscami na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Na Pomorzu może być dość silny.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Pochmurno z przejaśnieniami

Poniedziałek okaże się pochmurny, jednak wystąpią większe przejaśnienia. Na Podkarpaciu popada słabo śnieg, do dwóch centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od zera stopni na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Okresami może stać się silny i rozpędzić się w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Miejscami możliwy śnieg

We wtorek zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Jedynie na północnym wschodzie okresami może być duże. Możliwe tam są również niewielkie opady śniegu - do jednego centymetra. Temperatura wyniesie maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu, przez zero w centrum, do 3 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Pogodnie w całym kraju

Środa okaże się pogodna w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Okresami może być dość silny.