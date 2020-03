Północ kraju z silnym wiatrem. Prognoza zagrożeń IMGW - 09-03-2020 Na północy kraju we wtorek i środę możliwy jest silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia przed tym niebezpieczeństwem. czytaj dalej

Na zachodzie kraju znajduje się obecnie front atmosferyczny. W związku z nim występują i będą występowały tam opady deszczu. Jak powiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, to front mało aktywny i chłodny, jednak powietrze za nim płynące nie jest zimne.

- Ten front w porównaniu z tym, co dzieje się na zachodzie, nad Atlantykiem, jest mało istotny, bo na zachód od Irlandii mamy niż, który będzie przyczyną dużego ocieplenia. W tym niżu już w tej chwili jest bardzo ciepłe powietrze. (...) Ono na razie znajduje się nad oceanem, ale w następnych dniach będzie przedzierać się do Europy środkowej - wyjaśniał prezenter.

Już w środę odczujemy duże ocieplenie, a w czwartek na południu kraju termometry mogą wskazywać nawet 18 st. C.

- To będzie silny strumień ciepłego powietrza. Jak to w marcu bywa, to ocieplenie będzie krótkotrwałe, dwudniowe, a później znów się ochłodzi - zaznaczył prezenter.

Sytuacja pogodowa nad Europą (tvnmeteo.pl

Co dalej w marcu?

- Brązowy kolor u naszych sąsiadów, na Białorusi, Ukrainie, ale też w Rosji oznacza odchylenie aż o plus cztery stopnie od średniej wieloletniej temperatury. Po bardzo ciepłej zimie na wschodzie kontynentu, również marzec będzie tu nietypowo ciepły - powiedział Wasilewski.

W ciągu tego miesiąca temperatura w normie, czyli zgodna ze średnią wieloletnią, będzie tylko na północy, w Szkocji i w Irlandii. Marzec chłodniejszy od przeciętnego zapowiada się tylko na Islandii. Temperatura będzie tam o 1-2 stopnie niższa od przeciętnej.

- U nas widać kolor czerwony, to jest odchylenie o dwa-trzy stopnie powyżej średniej, też odchylenie na plus, co może świadczyć o tym, jeżeli ta prognoza się sprawdzi, że cały marzec w Polsce będzie cieplejszy od przeciętnego - mówił prezenter. - Mimo ochłodzenia, które wpadnie zaraz po dużym ociepleniu, to ma być cieplejszy od przeciętnego - podkreślił.

Prognozowane odchylenie od średniej wieloletniej temperatury w marcu (tvnmeteo.pl/NOAA)

