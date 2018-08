Po krótkiej przerwie upały powrócą. Prognoza zagrożeń

Prognoza pogody na 16 dni: będzie nowy atak upału - 05-08-2018 Po chwilowym i niezbyt dużym ochłodzeniu znowu będzie ponad 30 stopni. czytaj dalej

Wtorkowe upały

Upały na chwilę odpuściły, ale do nas wrócą. Na wtorek i środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma wydać ostrzeżenia przed upałami. Miejscami termometry mogą pokazać 33-34 stopnie Celsjusza.

Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami zostaną wydane między godziną 7.30 we wtorek, a 7.30 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskie i śląskim IMGW planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. W dzień temperatura może osiągnąć 29-31 stopni Celsjusza. Synoptycy prognozują, że nocą temperatura ma osiągnąć od 18 do 20 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim temperatura w dzień może wynieść od 27 st. C do 30 st. C, a w nocy 17-20 st. C. W subregionie wewnętrznym wschodnim i zachodnim woj. zachodniopomorskiego również może być upalnie - od 29 do 30 st. C, a w nocy temperatura dojdzie do 15-17 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)

W środę także gorąco

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Na środę IMGW także planuje wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Tego dnia wysoka temperatura spodziewana jest w 15 województwach. Alerty mają zostać wydane między godziną 7.30 w środę, a godziną 7.30 w czwartek.

Tego dnia w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim i lubelskim w dzień temperatura może wynieść od 30 do 33-34 stopni, a w nocy 18-22 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim temperatura może osiągnąć od 28 do 30-31 st. C, nocą zaś 17-19 st. C.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Co oznacza prognoza zagrożeń?

"Orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."

