Po niedzieli będziemy mieli w Polsce żar tropików

PAMIĘTAJCIE, ŻE PROGNOZUJE SIĘ TEMPERATURĘ W CIENIU - W SŁOŃCU BĘDZIE JESZCZE GORĘCEJ. SPRAWDŹCIE, JAK RADZIĆ SOBIE Z UPAŁAMI

Pogorszenie pogody i powrót upałów

W niedzielę w całym kraju będzie słonecznie, a termometry pokażą od 24 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu i południowego wschodu.

W poniedziałek na zachodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze kraju będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 31 st. C na południu Polski. Południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 90 km/h.

Wszędzie co najmniej 30 stopni

W środę już w całym kraju pojawią się Przelotne opady deszczu i burze, podczas których może sypnąć gradem. Wszędzie zapanuje upał - termometry pokażą od 30 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, przybierze na sile podczas burz. Wtedy może powiać z prędkością 90 km/h.

Do 33 stopni

Przelotne opady deszczu i burze, nawet gradowe, będą nam towarzyszyć także w czwartek. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Powieje z południowego wschodu.