Po saunie pora na prysznice. Nadal będzie ciepło, ale i więcej deszczu

Piątek pod znakiem burz. Od rana do nocy, ciągle gdzieś grzmiało - 13-04-2018 W piątek w znacznej części kraju wystąpiły burze. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszył deszcz oraz silny wiatr. Przez całe popołudnie i wieczór obowiązywały wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia przed burzami dla sześciu województw. czytaj dalej

Przyjemna niedziela, ale nie dla wszystkich

W sobotę na Podlasiu, Warmii, Mazurach i Pomorzu Gdańskim mogą pojawić się zanikające, przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Synoptycy przewidują też burze z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju prognozuje się pogodną aurę. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami może powiać silniej. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1008 hektopaskali.

W większości regionów kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Zachodnim synoptycy przewidują burze. W ich czasie suma opadów może wynieść od 10 do 20 l/mkw, a wiatr będzie silny, w porywach do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Tam, gdzie nie będzie burz, powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych, okresami silniejszy.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Przydadzą się parasole

Poniedziałek zapowiada się jako dzień pochmurny, ale możliwe są przejaśnienia. Deszcz spodziewany jest od Podlasia przez centrum po Śląsk. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Silne porywy wiatru

Przelotny deszcz i burze synoptycy prognozują na wtorek, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Tam suma opadów deszczu może wynieść od 10 do 20 l/mkw. Podczas burz wiatr może okazać się porywisty, z prędkością do 80 km/h. Termometry odnotują od 19 st. C na Suwalszczyźnie po 25 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr zmieni kierunek na północny.

Pogoda na wtorek i środę

Powrót słońca

Środa zapowiada się słonecznie i bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.