Po silnym mrozie nadchodzi gołoledź. Ostrzeżenia

Prognoza pogody na jutro: powrót deszczu ze śniegiem, możliwy silny wiatr - 04-03-2018 Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze bardzo mroźna. W ciągu dnia jednak temperatura w niemal całym kraju przekroczy zero stopni Celsjusza. czytaj dalej

Polskę czeka rychłe pożegnanie z mrozem, jednak jeszcze tej nocy będzie on ściskał wschodnie województwa oraz południową część Małopolski. Dla tych obszarów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

W najbliższych dniach IMGW przewiduje wystąpienie innego, niebezpiecznego zjawiska pogodowego - opadów marznących, powodujących gołoledź.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza, lokalnie do -19 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 do 25 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano w poniedziałek.

WOJEWÓZTWO PODLASKIE

Prognozowana jest temperatura minimalna od -16 do -13 st. C; lokalnie może spaść do -19 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 do 25 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 rano w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Temperatura może spaść do -16 st. C na północy i wschodzie województwa, a do -11 st. C na zachodzie. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 10 do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 8 rano w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Prognozuje się, że temperatura minimalna wyniesie od -16 st. C do -13 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 8 rano w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - subregion południowy

Spodziewana jest temperatura minimalna od -17 do -15 st. C, a lokalnie do -19 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 7 rano w poniedziałek.



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 do -15 st. C, lokalnie na południu województwa -20 st. C. Wiatr będzie miał średnią prędkość od 10 do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 7 rano w poniedziałek.

Ostrzeżenie hydrologiczne

Na Bugu obowiązują alerty hydrologiczne drugiego stopnia (województwa: mazowieckie i podlaskie). W związku z piętrzeniem wody przez lód na rzece we Frankpolu, IMGW przewiduje wzrost jej poziomu powyżej stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 12.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne

W kolejnych dniach niska temperatura wciąż może się dawać we znaki mieszkańcom północnego wschodu. IMGW prognozuje też wydawanie alertów przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź. Miejscami mogą obowiązywać one do czwartku do godziny 7.30 rano.

OSTRZEŻENIA NA PONIEDZIAŁEK

W poniedziałek oraz w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewane są alerty przed opadami marznącymi oraz silnym mrozem.

Spadków temperatury można oczekiwać na obszarze województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Marznące opady słabego deszczu lub mżawki mają wystąpić w województwach: dolnośląskim i opolskim (od poniedziałkowego popołudnia) oraz w śląskim i małopolskim (po północy).

Ostrzeżenia prognozowane na poniedziałek (IMGW)

OSTRZEŻENIA NA WTOREK

We wtorek i w nocy z wtorku na środę IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń przed opadami marznącymi dla całej Polski.

W województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim ma padać w nocy, w dolnośląskim i opolskim w ciągu dnia, a w śląskim - przed południem. W przypadku pozostałych województw IMGW nie określiło dotychczas dokładnego czasu występowania zagrożenia.

Ostrzeżenia prognozowane na wtorek (IMGW)

OSTRZEŻENIA NA ŚRODĘ

W środę, według IMGW, opady marznącego deszczu mają wystąpić na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne na środę (GIOŚ)

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".