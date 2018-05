Po słonecznej niedzieli wróci gwałtowna wiosna. Burze nam nie odpuszczą

Ostrzeżenie przed burzami. Lokalnie może pojawić się grad - 12-05-2018 Sobotnie popołudnie ponownie miejscami będzie burzowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że lokalnie może pojawić się także grad. czytaj dalej

Silny wiatr

Niedziela zapowiada się słonecznie, ale po południu na wschodzie synoptycy prognozują wzrost zachmurzenia. Przelotnie może padać deszcz. Temperatura osiągnie wartość maksymalną od 21 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i wschodni wiatr.

W poniedziałek na wschodzie i w centrum przewidywane są przelotne opady deszczu i burze - lokalnie może spaść grad. Poza tym ma być pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 20 st. C na wschodzie do 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany, a w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Wiosenne temperatury

Wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Miejscami może spaść grad. Termometry w dzień wskażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr, w burzach powieje z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Środa burzowa

Na środę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu oraz burze. Gdzieniegdzie niewykluczone są opady gradu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h, będzie wiał ze wschodu.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Nie odpoczniemy od grzmotów i błysków

W czwartek też wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwe są też opady gradu. Termometry wskażą w dzień maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego-zachodu, w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.