Od wtorku zrobi się pochmurno, pojawią się opady. Temperatura wyniesie od -5 do 5 stopni. Miejscami powieje silniejszy wiatr, nawet do 60-80 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na ogół będzie słonecznie. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1022 hPa.

Sprawdź szczegółową prognozę pogody na 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W poniedziałek mocniej powieje

Poniedziałek również okaże się słoneczny. Temperatura osiągnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z południa.

Pochmurno we wtorek i środę

We wtorek będzie pochmurno. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, z południa.

Pogoda w poniedziałek i wtorek

Aura w środę również przeważnie będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Opady śniegu w czwartek

W czwartek wystąpi zachmurzenie duże i pojawią się opady śniegu. Temperatura osiągnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, z południa.