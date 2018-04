Po słonecznym weekendzie pogodowy zwrot akcji. Deszcz i burze w całym kraju

Centrum wyżu, który przyniósł do Londynu żar, nad Polską. Od poniedziałku pogorszenie pogody - 20-04-2018 W czwartek najcieplejszymi stolicami Europy były Londyn, Bruksela, Amsterdam i Paryż. To zasługa wyżu, który dziś ma swoje centrum nad Polską. W poniedziałek pogoda się pogorszy. czytaj dalej

Niedziela przeważnie słoneczna

Sobota będzie przeważnie słoneczna. Jedynie nad Polską centralną i południową niebo może się chmurzyć. Nie wyklucza się tam również krótkotrwałych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W regionach wschodnich okresami porywy mogą dochodzić do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Również w niedzielę będziemy mogli cieszyć się słońcem. Tylko na zachodzie Polski może wystąpić nieco chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się na ogół słaby, ze zmiennych kierunków.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

W poniedziałek do 20 litrów deszczu

Na początku tygodnia nastąpi zwrot w pogodzie. Zachmurzenie będzie zmienne, popada też deszcz. Mogą wystąpić burze, a wraz z nimi opady o natężeniu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 80 km/h. Termometry wskażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Do 18 stopni

We wtorek zachmurzenie będzie duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z zachodu.

Wideo Opady deszczu na początku tygodnia (ventusky.com)

Burzowa środa

Środa okaże się pochmurna, pojawią się jednak niewielkie przejaśnienia. Popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni.