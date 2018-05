Po spokojnym poranku mogą nadejść burze. Sprawdź prognozę ostrzeżeń IMGW

Na tereny Polski wkroczył front atmosferyczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozy ostrzeżeń, według których burze mogą z nami zostać do soboty rano.

Front atmosferyczny, które we wtorek przesunął się nad tereny Polski, w miniony weekend przyniósł gwałtowne burze na południu Europy. Możesz o tym przeczytać tutaj

Na południu Polski we wtorek pojawiły się burze, od umiarkowanych po silne. Synoptycy prognozują, że pogoda nie uspokoi się także w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami z gradem, które mogą obowiązywać nawet do sobotniego poranka.

Prognoza ostrzeżeń

Środa oraz noc ze środy na czwartek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń na środę, czwartek oraz piątek. Podaje w ten sposób

IMGW przewiduje wydanie alertów dla jedenastu województw.

Burze z gradem, podczas których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością w porywach do 70 kilometrów na godzinę, mogą występować w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz mazowieckim.

IMGW prognozuje również objęcie ostrzeżeniami Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Tutaj może spaść do 10-20 l/mkw., a wiatr - osiągnąć prędkość w porywach do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czwartek oraz noc z czwartku na piątek

W tym czasie alerty miałyby dotyczyć pięciu województw.

W województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim mogą wystąpić burze z gradem, z towarzyszącymi im opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz wiatrem o porywach do 70 km/h. Burze mają występować od popołudnia, a największa ich intensywność spodziewana jest w nocy

W województwie zachodniopomorskim w tym czasie miałyby występować burze z opadami deszczu o natężeniu do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie przewidywana suma opadów podczas burz to 10-20 l/mkw., a prędkość wiatru 60 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Piątek oraz noc z piątku na sobotę

Da tego okresu ostrzeżenia IMGW prognozowane są w sześciu województwach.

Burze z gradem, podczas których może spaść najwięcej deszczu wystąpią w województwie warmińsko-mazurskim. Spodziewana suma opadów wynosi 15-30 l/mkw, a lokalnie do 35 l/mkw. Prędkość porywów wiatru miałaby dojść do 70 km/h.

W województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim grzmieć może głównie w piątek po południa. W nocy burze, którym miałyby towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz wiatr wiejący do 70 km/h, w nocy mają zanikać.

Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz Lubelszczyźnie mogą wystąpić burze z gradem i opadami o natężeniu do 20 l/mkw. Wiatr miałby osiągnąć prędkość w porywach do 70 km/h.