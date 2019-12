Po Świętach w wielu miejscach zagości prawdziwa zima

Powodzie w Turcji. Z nurtu trzeba było ratować 8-latka - 25-12-2019 Ulewne opady deszczu, których skutkiem była powódź, nawiedziły turecką prowincję Adana położoną w południowej części kraju. Przed niebezpiecznym żywiołem uratowano 8-letniego chłopca. czytaj dalej

Sypnie śniegiem

W drugi dzień Świąt okresami będą występowały opady deszczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na wschodzie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Piątek zapowiada się na ogół pochmurno z opadami śniegu, a na Dolnym Śląsku deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota w centrum i na Podkarpaciu upłynie z opadami śniegu. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północny wiatr.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach

Poniżej zera

W niedzielę na Podkarpaciu pojawią się opady śniegu. W pozostałej części kraju będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Nowy tydzień na Suwalszczyźnie rozpocznie się przelotnymi opadami deszczu. Poza tym poniedziałek upłynie z pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, z kierunku zachodniego. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach