W pożarach spłonęło tysiąc uli. Pszczoły "nie są takie jak przedtem" - 25-01-2020

Podczas pożarów na australijskiej Wyspie Kangura spłonęło około tysiąca uli. Pszczoły włoskie to ważny dla tego miejsca gatunek owadów. Pszczelarze liczą straty i próbują ocalić to, co się da. czytaj dalej