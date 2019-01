W Tatrach powieje halny z prędkością do 130 kilometrów na godzinę - 31-01-2019 Pod koniec tygodnia czeka nas uderzenie halnego i uderzenie ciepła - mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Wszystko to za sprawą "europejskiego wiru", który sprowadzi do Polski powietrze z południa Europy. W Tatrach może powiać halny z prędkością do 130 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W piątek na Suwalszczyźnie wystąpią przelotne opady śniegu, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, jednak w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę. W górach spodziewać się możemy halnego - na Kasprowym Wierchu powieje do 130 km/h.

Miejscami bardzo ciepło

Sobota będzie deszczowa w całym kraju. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C w Małopolsce. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. W górach nadal powieje halny - na Kasprowym Wierchu jego prędkość wyniesie do 130 km/h.

Niedziela okaże się pogodna tylko na Podkarpaciu. Mieszkańcy pozostałych regionów kraju muszą być przygotowani na opady deszczu, a na zachodzie śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Pomorzu do 10 st. na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana prędkość porywów wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Znowu chłodniej

Pierwszy dzień tygodnia w większości regionów upłynie pod znakiem opadów śniegu, a na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Tylko Pomorze będzie mogło liczyć na chwile ze słońcem. Zima sobie o nas przypomni - temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wtorek z deszczem i ze śniegiem

We wtorek na Dolnym Śląsku sypnie śniegiem, a na Podkarpaciu popada deszcz. W pozostałych regionach aura dopisze - będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. na Podkarpaciu. Wschodni i północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek