Po weekendzie pogoda pokaże gwałtowne oblicze. Możliwe są burze w całym kraju

W najbliższych dniach pogoda pokaże swoje gwałtowne oblicze. Do poniedziałku burze będą występowały tylko w niektórych regionach, jednak od wtorku obejmą już cały kraju.

Front burzowy nad Polską. Wyładowania w czterech województwach - 06-07-2018 Nad Polską przechodzą burze. Grzmi w południowych regionach, a wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i porywisty wiatr. czytaj dalej

Weekend miejscami burzowy

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Wysp Brytyjskich. Tylko wschód kraju pozostaje pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji, w strefie frontu atmosferycznego. Nadal jesteśmy w ciepłej masie powietrza.

W sobotę na północnym wschodzie i wschodzie Polski pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy i burzami. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 24 stopnie na Pomorzu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 27 stopni w pasie od Mazowsza przez centrum kraju po Ziemię Lubuską. Z północnego zachodu będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a w burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.

Niedziela okaże się pogodna na północnym wschodzie, wschodnim Pomorzu i Kujawach. Poza tym będzie pochmurno, a okresami spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku do 26 stopni w centrum kraju i na północnym zachodzie. Wiatr wiejący z północnego zachodu i północy okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach może być silny i osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Początek tygodnia raczej pogodny

W poniedziałek na zachodzie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Pozostałe regiony Polski będą pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na północy kraju i Podkarpaciu do 26 stopni w centrum kraju. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Burze, wszędzie burze

Pogoda nie pomoże ratownikom. W prognozach widać deszcz i burze - 06-07-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie utrudniać akcję ratunkową w jaskini Tham Luang. Prognozowane opady deszczu mogą spływać do jaskini, podwyższając w niej poziom wody. czytaj dalej

Wtorek jedynie na Śląsku nie zapowiada się burzowo. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnym deszczem do 10-30 litrów na metr kwadratowy i burzami z gradem. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26 stopni w centrum. Wiatr ze zmieniających się kierunków powieje słabo i umiarkowanie. W burzach może jednak okazać się silny i osiągnąć prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Na środę synoptycy prognozują opady deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy i burze z gradem dla całego kraju. Towarzyszyć im będzie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Temperatura wahać się będzie od 22 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 24 stopnie w centrum kraju do 27 stopni na Podlasiu. Wiatr powieje z północy i północnego wschodu słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. W burzach okaże się silny do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek i środę