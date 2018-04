Po weekendzie wiosna nie będzie nas rozpieszczać. Możliwe burze i silny wiatr

Prognoza pogody na dziś: ciepłe i słoneczne powitanie weekendu - 07-04-2018 W sobotę pogoda będzie prawdziwie wiosenna: na niebie w większości nie zobaczymy chmur, a termometry wskażą do 18 stopni. W całym kraju odczujemy ciepło. czytaj dalej

Poniedziałek słoneczny i burzowy

Niedziela na ogół będzie słoneczna. W drugiej części dnia na Dolnym Śląsku spodziewamy się wzrostu zachmurzenia. Może popadać przelotny deszcz, prognozuje się też burze. Możliwe są opady do 20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr podczas burz może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hektopaskali.

Poniedziałek zapowiada się pochmurny na Pomorzu Gdańskim, Suwalszczyźnie i Mazurach. Możliwy jest tam przelotny deszcz i burze. Miejscami opady mogą być obfite, do 20 l/mkw, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 80 km/h. W pozostałych rejonach kraju będzie słonecznie. Termometry wskażą na Pomorzu 17 st. C na Podkarpaciu nawet 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południa. We wschodniej części kraju prognozuje się porywy do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wtorek dalej burzowy

We wtorek tylko mieszkańcy Mazur będą mogli cieszyć się słońcem. Na pozostałym obszarze kraju spodziewany jest deszcz i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wielkość opadów deszczu może wynieść do 20 l/mkw. W trakcie burz wiatr może okazać się porywisty. Powieje do 80 km/h. Poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany, czasami zmienny. Nad morzem możliwe są porywy do 70 km/h.

Środa ze słońcem

Środa zapowiada się pogodnie dla większości kraju. Tylko na Suwalszczyźnie popada przelotny deszcz. Tego dnia na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. W porywach osiągnie prędkość ponad 60 km/h. Powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Czwartek miejscami z przelotnymi opadami

Czwartek będzie na ogół słoneczny. Jedynie na Pomorzu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągnąć prędkość do 60 km/h. Powieje z południowego wschodu.