Wiatr się nasila. Ostrzeżenia niemal w całym kraju - 23-12-2017 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia już dla prawie całego kraju. Wiatr będzie szczególnie silny w nocy, jednak nie tylko z jego strony czeka nas przykra niespodzianka.

W Wigilię Bożego Narodzenia pojawi się duże zachmurzenie. Na północy i północnym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, poza tym miejscami słabo popada do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, porywach do 60-80 kilometrów na godzinę, na północy możliwe są porywy do 90 km/h.

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (ventusky.com)

Przejaśnienia i rozpogodzenia w pierwszy i drugi dzień Świąt

W pierwszy dzień świąt na północy i wschodzie kraju będzie pochmurno i okresami wystąpią opady deszczu oraz mżawki do 1-5 l/mkw. W pozostałych regionach pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura osiągnie od 7 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-80 km/h.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

W drugi dzień Świąt wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Pogoda w poniedziałek i wtorek

Pogoda w środę i czwartek

Środa okaże się pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum kraju słabo popada deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

W czwartek będzie pochmurno z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 5-15 l/mkw., przechodzącymi od zachodu w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h.