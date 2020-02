Pochmurno, a miejscami mokro i wietrznie. Od niedzieli znowu niespokojnie

Co nas czeka po odejściu niżu Sabina - 12-02-2020 Niż Sabina, który w ostatnich dniach namieszał w pogodzie, odchodzi już w kierunku Arktyki. Według wstępnych prognoz pogoda będzie dużo spokojniejsza. Jednak jak powiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę dostaniemy się pod wpływ "drugiej Sabiny". czytaj dalej

Niż Sabina odsunął się od Polski i kraj znalazł się na skraju spokojnego i pogodnego wyżu znad Bałkanów. W ciągu najbliższej doby nad północno-wschodnią częścią kraju zalegać ma jeszcze zachmurzenie związane z odchodzącym na wschód, słabnącym frontem atmosferycznym.

W czwartek będzie pochmurno, ale wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pojawią się słabe opady śniegu o sumie do 1 centymetra i śniegu z deszczem do 1 litra wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie wiał umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Silniejsze porywy przewidywane są na Wybrzeżu - 70 km/h. W górach powieje jeszcze mocniej, porywy osiągną maksymalną prędkość do 80-100 km/h. Wiatr będzie miał zachodni i południowo-zachodni kierunek.

Mokro i ślisko

Na piątek synoptycy prognozują pochmurną pogodę. Okresami będą występowały opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na Podlasiu i Mazurach mokrego śniegu do 5 cm. W tych regionach będzie ślisko. Tylko na Pomorzu dzień upłynie na ogół bez opadów. Temperatura wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, wiatr. Na północy okresami należy spodziewać się dość silnego. W górach będzie wiał z największą siłą, rozpędzając się do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na weekend

Weekend rozpocznie się z dużym zachmurzeniem, możemy jednak liczyć na większe przejaśnienia. Termometry pokażą w sobotę od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

W niedzielę dostaniemy się pod wpływ "drugiej Sabiny", czyli niżu Uta. Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Od zachodu w głąb kraju będą postępować opady deszczu do 5-10 l/mkw. Najwięcej deszczu, do 20 l/mkw, spadnie w regionach zachodnich i północnych. W górach też powinniśmy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem do 10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Wróci silniejszy wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 80-100 km/h, a w górach powyżej 100 km/h. Będzie miał południowo-zachodni kierunek.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Znów wietrznie

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Ponadto w górach wystąpią opady śniegu z deszczem i samego śniegu do 5-10 cm. Jedynie na północnym wschodzie obędzie się bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, a w górach do ponad 100 km/h.