To jeszcze nie koniec ulew. "Struktura chmur przypomina cyklon tropikalny" - 22-05-2019 Pogoda na południu Polski jest gwałtowna. Leje deszcz powodujący podtopienia. Jak tłumaczyła na antenie TVN24 Arleta Unton-Pyziołek, nad naszym krajem znajduje się "cyklon tropikalny w miniaturce", który niesie kolejne opady deszczu. czytaj dalej

Jeszcze jeden burzowy dzień

Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego z centrum przemieszczającym się znad Lubelszczyzny na wschód, nad Ukrainę. Kraj pozostaje w ciepłej i bardzo wilgotnej masie powietrza polarnego. Od zachodu powietrze będzie wypierane przez chłodniejsze masy powietrza polarnego.

W czwartek na krańcach zachodnich kraju powinno być pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach możemy spodziewać się opadów deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W południowej części Śląska, w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pojawią się intensywne opady deszczu rzędu 20-50 l/mkw. Najwięcej deszczu spadnie w górach - do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się też burze. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, po 23 st. C na Podlasiu. Powieje północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie dość silny, a w burzach silny - jego prędkość może dochodzić do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Uspokojenie aury

Piątek przyniesie odpoczynek od burz. W całym kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski okresami będzie wzrastać do dużego, możliwe są tam niewielkie opady do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na południu, przez 20 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W sobotę utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Jedynie na zachodzie nie będzie padać. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Termometry wskażą od 15 st. C na Górnym Śląsku, przez 21 st. C w centrum kraju, po 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami silniej.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Powrócą burze

W niedzielę synoptycy nie zapowiadają większej zmiany w pogodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na północy i w centrum popada deszcz rzędu 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach na Wybrzeżu rozpędzi się do 80 km/h.

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie w całym kraju. Tylko na południowym wschodzie nie będzie padać. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., na Śląsku może zagrzmieć. Termometry pokażą od 19 st. C na północy, przez 21 st. C w centrum kraju, po 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Najsilniej powieje w burzach - do 90 km/h.