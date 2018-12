Najbliższe dni to ciąg dalszy opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie nawet do 8 stopni Celsjusza. Prognozowany jest również porywisty wiatr.

Miejscami tylko -4 stopnie

Środa będzie pochmurna, jednak wystąpią niewielkie przejaśnienia. Na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu popada słaby śnieg. Spadnie go do jednego centymetra, jednak to wystarczy, żeby było bardzo ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Czwartek będzie kolejnym pochmurnym dniem. Na zachodzie wystąpią opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Podkarpaciu i w Małopolsce poprószy śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wciąż pochmurno

Również piątek przyniesie pochmurną aurę. W całym kraju prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południa.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Silniej powieje

Sobota zapowiada okaże się kolejnym pochmurnym dniem z opadami śniegu i deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. Okresami powieje w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pochmurno i deszczowo

Również niedziela przyniesie pochmurną aurę. Popada też deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach z prędkością do 40-60 km/h.