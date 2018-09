Początek jesieni z niebezpieczną pogodą. Ostrzeżenia przed wiatrem i ulewami

Wiele przeszkód na drogach - 24-09-2018 Warunki na drogach będą niesprzyjające. czytaj dalej

Nad Polską utrzymuje się deszczowa i wietrzna aura. W poniedziałek o poranku na Kasprowym Wierchu i Śnieżce prędkość wiatru dochodziła do 130 kilometrów na godzinę. Do 115 km/h powiało w Bielsku Białej, w Nowym Sączu do 101 km/h, a w Raciborzu, Zakopanem, Kielcach i Rzeszowie do 85 km/h. Porywy przekroczyły 70 km/h w Częstochowie, Kozienicach i Sulejowie, a 60 km/h w Ustce. W Warszawie zarejestrowano prędkość wiatru do 60 km/h.

Niebezpiecznie może być również w ciągu dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Jak podaje IMGW, w woj. świętokrzyskim i podkarpackim wiatr może wiać ze średnią prędkością od 35 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami do 95 km/h, z południowego zachodu, skręcający na północny zachód.

W woj. małopolskim średnia prędkość wyniesie od 45 km/h do 70 km/h, w porywach miejscami od 90 km/h do nawet 115 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, skręcając na północny zachód.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

PrzedIMGW ostrzega województwa. Na terenie dwóch pierwszych wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach lokalnie do 90 km/h. W województwie łódzkim średnia prędkość wiatru dojdzie do 30-45 km/h, a w porywach do 75-90 km/h. IMGW zaznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia porywów wiatru do 100 km/h.

Mocno powiać może również w województwie zachodniopomorskim. W powiatach: sławieńskim, koszalińskim, w Koszalinie, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, w Świnoujściu, powiecie polickim i w Szczecinie prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi 30-45 km/h, a porywy dojdą do 75 km/h.

Na terenie trzech województw IMGW obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Mają obowiązywać do godziny 7 w poniedziałek.

W woj. mazowieckim (poza obszarem powiatu sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego, Ostrołęka, ostrołęckiego, i makowskiego) i lubelskim suma opadów wyniesie od 20 do 35 l/mkw.

Intensywne opady deszczu mogą też pojawić się w części południowych powiatów woj. podlaskiego. Prognozowana ilość opadów deszczu wyniesie od 15 do 35 l/mkw. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 11 w poniedziałek.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim w związku z sytuacją meteorologiczną, od godzin wieczornych na wybrzeżu prognozowany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Ostrzeżenia te wydawane są w trzystopniowej skali. Drugi stopień ostrzeżenia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".