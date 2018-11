Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale dość wietrznie - 01-11-2018 Czeka nas ciepły i słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni Celsjusza. Pojawią się jednak silne porywy wiatru. czytaj dalej

Może przelotnie popadać

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się na skraju wyżu Yogi znad Rosji. Z zachodu na wschód przemieści się mało aktywny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne, polarne morskie powietrze z zachodu. Wyprze ono powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Piątek w większości kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie na wschodzie, Podkarpaciu i Mazowszu może spaść słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 19 stopni na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowo-zachodniego.

Pogodna sobota czeka mieszkańców zachodu. Dla pozostałych części kraju prognozujemy przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany.

Tydzień zakończymy pogodną aurą. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr nie będzie sprawiał problemów, powieje umiarkowanie z kierunku południowo-wschodniego.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Piękny początek tygodnia

W poniedziałek będziemy mogli cieszyć się dużą ilością słońca. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i powieje z południowego wschodu.

Również we wtorek będzie bardzo słonecznie i ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek