Pogoda na 16 dni: zimno na razie omija Polskę - 04-11-2018 Ciepłe powietrze z południa jeszcze przez jakiś czas będzie płynąć do Polski. Może być aż 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 19 stopni

Poranek w środę na Suwalszczyźnie okaże się pochmurny i mglisty. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie słaby wiatr powieje z południowego wschodu.

Możliwe zachmurzenie i wiatr

W piątek temperatura zacznie spadać. Wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Niebo pokryte będzie chmurami w małym i umiarkowanym stopniu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Początek weekendu miejscami deszczowy

Już w sobotę aura powoli zacznie się zmieniać. Na Nizinie Szczecińskiej przelotnie popada deszcz. Poza tym jeszcze będzie pogodnie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego wschodu.

Maksymalnie 13 stopni i wiatr

Niedziela okaże się deszczowa już na terenie całego kraju. Będą to jednak przelotne opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, południowo-wschodni skręcający na zachodni. Wiatr rozpędzi się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend