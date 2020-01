Początek lutego, a na termometrach nawet 14 stopni. "Upał" nie potrwa zbyt długo

Niebezpieczne podmuchy wiatru. Wiele miejsc, w których IMGW może wydać alarmy - 31-01-2020 Kolejne dni w pogodzie mogą być niebezpieczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę i niedzielę może wydać alarmy przed silnym wiatrem. W mocy są też ostrzeżenia hydrologiczne. czytaj dalej

Ochłodzenie o kilka stopni

W sobotę czeka nas pochmurna aura z nielicznymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej możliwe są porywy ponad 70 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurnie. Spodziewane są zarówno przejaśnienia, jak i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 60-80 km/h. Będzie wiało z zachodu.

Poniedziałek na ogół zapowiada się pochmurno. Mogą pojawić się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiejący z zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Powrót śniegu

We wtorek będzie na ogół pochmurno. Na Podlasiu spadnie śnieg, a na pozostałym obszarze kraju - deszcz. Słupki rtęci pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, umiarkowany, okresami powieje w porywach do 40-60 km/h, powieje z zachodu.



W środę zachmurzenie będzie zmienne. Na południu popada przelotny śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr okresami powieje w porywach z prędkością do 40-60 km/h. Powieje z północnego zachodu.

Wideo Prognozowane opady w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)