Pogoda na majówkę. "Może być bardzo ciepło" - 26-04-2018 Po długim okresie bardzo ciepłej pogody do Polski przyszło ochłodzenie. Jak przekonywał Tomasz Wasilewski we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, będzie ono krótkotrwałe, a długi majowy weekend zapowiada się bardzo ciepło. czytaj dalej

Pogodna sobota

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu Zachodnim, Suwalszczyźnie i Mazurach może popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe warszawskie barometry wskażą 1004 hPa.

Pierwszy dzień weekendu przywita nas pogodnym niebem. Opady deszczu prognozujemy tylko dla regionów północnych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Warmii do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy.

O pogodzie w weekend majowy we "Wstajesz i wiesz" opowiadał Tomasz Wasilewski

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Burzowa niedziela

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Na północy i zachodzie kraju może zagrzmieć. W burzach spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura wyniesie maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Rozwój burz w ciągu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Prawdziwie letnia aura w poniedziałek

Ostatni dzień kwietnia okaże się dość pogodny i naprawdę ciepły. Na wschodzie i południu wystąpią przelotne opady deszczu. Nie wyklucza się tam też burz z opadami deszczu o natężeniu do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h.

Poniedziałek ma szansę stać się pierwszym dniem w tym roku, w którym słupki termometrów wskażą nawet 30 stopni. Tak gorąco ma być w najcieplejszym regionie Polski - na Podkarpaciu. Najniższą, a jednocześnie wciąż dość wysoką temperaturę odnotują termometry na Nizinie Szczecińskiej - 25 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze zmiennych kierunków, w porywach z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Przeważnie pogodny początek maja

Wtorek na zachodzie i północy kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią również opady deszczu i burze, w trakcie których może spaść do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr osiągnąć prędkość do 80 km/h. Odnotujemy trochę niższą temperaturę niż w ostatnich dniach. Najchłodniejszy okaże się rejon Niziny Szczecińskiej, gdzie spadnie do 19 st. C, najcieplejsze zaś Podkarpacie - tutaj odnotujemy 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Co w dalszej perspektywie?

W świetle obecnych wskazań modeli meteorologicznych, w kolejnych dniach majówki wciąż będziemy mogli cieszyć się słońcem oraz temperaturą przekraczającą 20 stopni. Środa i czwartek okażą się dość spokojne. Miejscami popada deszcz, jednak nie prognozujemy burz. Zgoła inne mają być piątek i sobota - w te dni może zagrzmieć na przeważającym obszarze Polski. Temperatura dojdzie nawet do 27 st. C.

W niedzielę zaś napłyną masy powietrza z północy, co przyniesie ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy wartości niższe niż 20 stopni, jednak niebo pozostanie pogodne.