Początek marca z pogodowym zwrotem akcji

O poranku padł tegoroczny rekord zimna. W ciągu dnia nadal będzie mroźno - 01-03-2018 Pierwszy dzień marca przyniósł nowy rekord tegorocznej zimy. W Stuposianach (województwo podkarpackie) termometry pokazały -28,7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia miejscami popada śnieg, a temperatura wzrośnie maksymalnie do -5 stopni. czytaj dalej

Nowy miesiąc przyniósł tegoroczny rekord najniższej temperatury. W położonych w Bieszczadach Stuposianach o poranku odnotowano -28,7 st. C. Niewiele cieplej było w Małopolsce. We wsi Jabłonka z samego rana zarejestrowano -26,7 st. C.

Kulminacja mrozu

- To są dzisiaj dwa najzimniejsze miejsca - mówi w programie "Wstajesz i Wiesz" na TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Nie można jednak wykluczyć, że lokalnie, w górach, temperatura nie była jeszcze niższa. - Mogła zbliżyć się do -30 stopni - zaznacza Wasilewski. Rekord w Stuposianach został odnotowany przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Polska nie jest jednak wyjątkiem na mroźnej mapie Europy. Jeszcze zimniej w czwartkowy poranek było w Norwegii. Na południu kraju, w miejscowości Tynset temperatura spadła do -40 stopni Celsjusza.

Najniższe wartości temperatury w czwartek na północy Europy (wetteronline.de)

Obecnie Polska wciąż jest pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii, który powoduje napływ mroźnego powietrza znad Syberii.

- W wielu miejscach w Polsce jest to siódmy dzień z ujemną temperaturą - zaznacza Wasilewski. W zachodniej części kraju ostatnim dniem z dodatnimi wartościami był czwartek, 22 lutego. W całym kraju mroźno zrobiło się dzień później - w piątek 23 lutego.

Ciepło na horyzoncie

Pomimo trzaskającego mrozu za oknem, prognozy niosą dobre wieści - będzie cieplej. Czeka nas pogodowy zwrot akcji.

Nad Oceanem Atlantyckim pojawił się układ niżowy, który sprowadza ciepły front. W czwartek znajdował się nad północną Hiszpanią. Niesie on ze sobą cieplejsze powietrze, które - choć obecnie jest daleko od nas - w kolejnych dniach przyniesie nam bardziej wiosenną aurę. - Jest szansa, że to ciepło do południowej Polski dotrze w niedzielę - informuje Tomasz Wasilewski.

Na początku nieśmiało podniesie temperaturę powyżej zera, a w poniedziałek na południu kraju możliwe jest nawet 8 stopni Celsjusza. To ciepłe powietrze będzie w przyszłym tygodniu coraz śmielej napływać nad Polskę. - Jest szansa na to, że pod koniec tygodnia odczujemy zmiany temperatury i zmiany pogody. W niedzielę na południu kraju, a po niedzieli także w pozostałych regionach - mówi prezenter.

Sytuacja pogodowa w Europie

Co czeka nas w pogodzie?

Piątek zapowiada się pogodnie w większości kraju. Tylko na północnym wschodzie będzie pochmurno, popada tam też śnieg - maksymalnie do 1 cm. Termometry nad ranem wskażą od -20 st. C na południowym wschodzie do -13 st. C na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia temperatura wzrośnie od -8 st. C na Podkarpaciu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Dolnym Śląsku.

W sobotę zachmurzenie będzie niestety umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie wystąpią opady śniegu, do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na wschodzie, przez -3 st. C w centrum, do -1 st. C na zachodzie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Niedzielne niebo ponownie przykryją chmury - w stopniu umiarkowanym i dużym. Tylko na północnym wschodzie popada śnieg z deszczem. Spodziewamy się go od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku.

W poniedziałek będzie pochmurno, ale na niebie pojawią się przejaśnienia. Na Pomorzu okresami wystąpią opady śniegu z deszczem, do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek



