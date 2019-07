Początek sierpnia z przelotnym deszczem i chmurami. Możliwe są burze

Burzowa środa. Grzmi na południu Polski - 31-07-2019 Nad Polską pojawiają się wyładowania. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa w Polsce. czytaj dalej

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad zachodniej Europy. W ciągu najbliższej doby zachodnia i południowa oraz środkowa część kraju nadal będzie w strefie frontu atmosferycznego. Gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego jest wypierane przez masy chłodniejszego powietrza polarnego napływającego z północy.

W czwartek na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 10 litrów na metr kwadratowy, a miejscami na zachodzie i południu burze z opadami deszczu do 40 l/mkw. i gradem. Padać nie powinno jedynie na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Wybrzeżu, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków północnych. Okresami porywy mogą być silniejsze, a w burzach rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Miejscami burze

Alertów przybywa. IMGW ostrzega w części kraju - 31-07-2019 W niektórych rejonach Polski pogoda może okazać się niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. czytaj dalej

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże wystąpi również w piątek. Okresami może spaść do 10 l/mkw. deszczu, a na południu - w burzach - do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 20 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej i osiągnie do 80 km/h.

Na sobotę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na wschodzie i południu wystąpią przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw., a na południu burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum, do 24 st. C na Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami porywy mogą być silniejsze, a w porywach burzowych osiągać do 80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Do 25 stopni

"Część budynków runęła zupełnie". Nawałnica w Drozdowie - 31-07-2019 Zerwane dachy, zalane ulice i połamane drzewa to efekt nawałnic, które przeszły we wtorek przez Podlasie. czytaj dalej

W niedzielę niebo pokryte będzie małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które na wschodzie może wzrastać do dużego. Pojawią się tam również przelotne opady deszczu, maksymalnie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków zachodnich.

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, jednak na południu i północnym wschodzie chmur może być więcej. W tych regionach prognozowane są też opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na północnym wschodzie do 25 st. C w centrum i na południu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek