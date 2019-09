Początek tygodnia z niebezpieczną pogodą. Prognoza na pięć dni

Eks-Dorian na północy, wał wyżowy na południu - 12-09-2019 Do Europy dotarł eks-Dorian, pozostałość po huraganie, który szalał od początku września na Bahamach. Związany z nim front przyniósł do północno-zachodniej Polski strefę opadów. czytaj dalej

Deszczowe dni

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie, północy i w centrum kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południu. Wiatr powieje z zachodu słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach na Wybrzeżu jego prędkość sięgnie do 60 kilometrów na godzinę.

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C w Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu Polski. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na niedzielę synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Na Pomorzu okresami popada deszcz, spadnie go do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na Wybrzeżu powieje w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Może zagrzmieć

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

We wtorek na niebie pojawi się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na północy kraju może zagrzmieć. Termometry wskażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach rozpędzi się do 70-80 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)