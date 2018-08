Zgubiona żona, bolące kolana. TOPR podsumowuje sezon - 30-08-2018 W tegorocznym sezonie letnim ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnotowali mniej interwencji niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Przyczyny upatruje się w deszczowej, lipcowej pogodzie, która zniechęcała turystów do wychodzenia wysoko w góry. czytaj dalej

Do 26 stopni

W piątek na północy i wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, a w porywach burzowych powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

W sobotę przelotne opady deszczu mogą wystąpić na południu, a na południowym wschodzie dodatkowo niewykluczone są burze. Poza tym pogodnie. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, ale w porywach burzowych jego prędkość osiągnie do 80 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodny zachód

Niedziela okaże się pogodna tylko na zachodzie. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Termometry wskażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Możliwe lokalne burze

W poniedziałek tylko na Pomorzu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze spadnie przelotny deszcz, niewykluczone są też burze, podczas których lokalnie może spaść grad. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, ale w porywach burzowych powieje mocniej - do 80 km/h.

Nawet 28 stopni

Wtorek okaże się pogodny jedynie na Suwalszczyźnie. Poza tym może przelotnie popadać, prognozowane są także burze. Miejscami niewykluczony jest grad. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr powieje z umiarkowaną siłą, ale w porywach burzowych jego prędkość wzrośnie nawet do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek