Podwyższono ostrzeżenie przed burzami dla Podlasia. W środę pogoda też może być groźna

Z ryzykiem pojawienia się lokalnych burz trzeba będzie się liczyć codziennie - 04-09-2018 W kolejnych dniach będzie ciepło, termometry miejscami pokażą nawet 27 stopni Celsjusza. Nie wszędzie będzie słonecznie, miejscami mogą pojawić się opady deszczu, a także burze. czytaj dalej

Burze z porywistym wiatrem

- Polska znajduje się pod wpływem niewielkiego niżu znad Niziny Węgierskiej. Ciepły front atmosferyczny, związany z tym niżem, znajduje się obecnej nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Za frontem napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie znad Morza Czarnego. Powietrze to zderza się z dużo chłodniejszym zalegającym nad pozostałą częścią kraju. Duża wilgoć napływającej masy oraz spory kontrast termiczny sprzyjają powstawaniu silnie wypiętrzonych chmur burzowych na wschodzie i południowym wschodzie Polski - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński.

Wojciech Raczyński przewiduje, że w rejonie burz mogą wystąpić opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad. W nocy zjawiska te osłabną, ale w środę front atmosferyczny znowu się uaktywni i nadal będzie kształtował burzową pogodę na wschodzie Polski.

W związku z gwałtowną pogodą Instytutu Meteorologii i Gospodarki wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Alarm drugiego stopnia wydano dla województwawe wszystkich powiatach z wyjątkiem: suwalskiego, Suwałk, grajewskiego i kolneńskiego.

Jak prognozuje IMGW, w tym regionie podczas burz może spaść od 30 do 50 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Ostrzeżenie wygaśnie o północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alerty obowiązują w województwach:

- mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, węgrowski, sokołowskim, siedleckim, łosickim, Siedlcach, mińskim, garwolińskim, kozienickim, Radomiu, szydłowieckim, zwoleńskim;

- podlaskim we wszystkich powiatach oprócz: suwalskiego, Suwałk, grajewskiego, kolneńskiego;

- lubelskim, we wszystkich powiatach;

- podkarpackim, we wszystkich powiatach;

- małopolskim, we wszystkich powiatach;

- świętokrzyskim, we wszystkich powiatach poza: koneckim i włoszczowskim;

- śląskim, we wszystkich powiatach poza: Częstochową, częstochowskim, lublinieckim, kłobuckim;

Ostrzeżenia będą ważne do północy.

Prognoza zagrożeń na środę

Burze mogą nas nie opuścić też w środę. Między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek IMGW planuje wydać ostrzeżenia przed burzami dla szeregu województw.

W województwie podlaskim podczas wyładowań atmosferycznych może spaść 10-20 l/mkw. deszczu, a lokalnie nawet 30 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h, a miejscami niewykluczone są opady gradu.

Na Mazowszu i Lubelszczyźnie suma opadów w trakcie burz może wynieść do 20 l/mkw., a porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. Niewykluczone są opady gradu, które mogą wystąpić miejscami.

W woj. świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim w trakcie zjawisk burzowych może spaść do 20 l/mkw., a lokalnie około 30 l/mkw. Burzom może towarzyszyć wiatr, którego prędkość w porywach może dojść do 65 km/h.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)