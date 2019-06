Pogoda będzie trudna do zniesienia. Ulgę odczujemy tylko przez chwilę

Pogoda wciąż groźna. Alarmy IMGW - 14-06-2019 Alarmy IMGW obejmują duży obszar Polski. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i upałami. Miejscami opady mogą wynieść do 40 litrów na metr kwadratowy. czytaj dalej

Jeszcze upalnie

Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego z centrum nad Niemcami. Południowo-wschodnia część kraju pozostanie w strefie burzowego frontu atmosferycznego. Do tego w czwartek nad zachodnią część Polski wkroczy ciepły front atmosferyczny i ponownie z południa popłynie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na zachodzie, południu i krańcach wschodnich kraju okresami wystąpią opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i burze z gradem. Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 33 st. C w centrum kraju i na południu. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Okresami okaże się dość silny, a w burzach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

W niedzielę utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, które chwilami będzie wzrastać do dużego. Spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw., niewykluczone są też burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Wybrzeżu Gdańskim, przez 27 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiał będzie na ogół z kierunków południowych, tylko na zachodzie - z północnego zachodu. Okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Najsilniej powieje w burzach - w porywach wiatr osiągnie do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Trochę chłodniej

W poniedziałek prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju przelotnie popada deszcz rzędu 10-20 l/mkw., może też zagrzmieć i sypnąć gradem. Termometry wskażą od 23 st. C na Podlasiu do 25 st. C w centrum kraju i na zachodzie. Z północy wiać będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach powieje z prędkością do 90 km/h.

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju wzrośnie do dużego, możliwe są też opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Powrót burz

Na środę prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie, południu i w centrum Polski popada deszcz rzędu 10-40 l/mkw. Powrócą burze z gradem. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Podkarpaciu, przez 29 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach powieje mocniej, rozpędzając się do 90 km/h.