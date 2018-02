Choć do Polski wtargnęło cieplejsze powietrze znad Atlantyku, już wkrótce być może będzie zmuszone do odwrotu. Przyczyną tego stanu rzeczy będzie mroźny rosyjski wyż, który napiera na Polskę.

Prognoza na 16 dni: mroźny wyż na chwilę zapomni o Polsce - 11-02-2018 Mróz na razie będzie słabnąć, ale wkrótce wróci z nową siłą. czytaj dalej

Prezenter Tomasz Wasilewski tłumaczy, że w Polsce mróz obecnie nieco ustępuje, za to możemy spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Wasilewski wyjaśnia, że ma to związek z układem niskiego ciśnienia, który napłynął znad Atlantyku.

- Do Polski dotarł front atmosferyczny, przez co dziś o poranku w wielu miejscach w Polsce pada śnieg lub śnieg z deszczem - tłumaczy. - Jest to związane z niżem, który znajduje się obecnie nad Szwecją - dodaje.

Mroźny rosyjski wyż

Jak tłumaczy prezenter, ten zokludowany - a więc powstały w wyniku zmieszania się ciepłych i chłodnych mas powietrza - front przecina obecnie Polskę.

- Po zachodniej stronie Polski mamy łagodne i ciepłe atlantyckie powietrze. Po tej stronie frontu temperatura jest dodatnia - zapewnia prezenter i zauważa, że w krajach Europy Zachodniej ten sam front prowadzi do wysokich jak na tę porę roku wartości temperatury. We Francji jest 7 stopni Celsjusza.

Front ten powinien co prawda przedostać się dalej na wschód, jednak - jak tłumaczy Wasilewski - napotyka "potężnego przeciwnika". Jest nim mroźny rosyjski wyż.

Obejrzyj drugą część nagrania:

Wideo Prognoza na nadchodzące dni

Przeszkoda nie do pokonania

Do środy pogoda może być miejscami niebezpieczna - 12-02-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami oraz gołoledzią. czytaj dalej

- W Moskwie nie ma co prawda aż tak mroźnej temperatury, bo jedynie -7 stopni Celsjusza, ale na północ od Moskwy są nawet -22 stopnie Celsjusza. Ten mroźny wyż to przeszkoda nie do pokonania dla łagodnego atlantyckiego powietrza - komentuje.

Wasilewski tłumaczy, że choć wyż nieco ustąpił, czemu zawdzięczamy pierwszy od dawna poranek z dodatnią temperaturą na zachodzie kraju, sytuacja jest dynamiczna.

- Już pojutrze ten wyż zacznie się odradzać na południu Polski i zacznie przybierać na sile i przemieści się w stronę Polski - wyjaśnia prezenter. - Oznacza to, że mroźny wyż wypchnie to łagodne atlantyckie powietrze z powrotem w stronę Europy Zachodniej, a do nas znów napłynie mroźne powietrze - dodał. - Wszystko zależy od humorów rosyjskiego wyżu - stwierdził.

Mroźny rosyjski wyż

Obejrzyj całe nagranie: